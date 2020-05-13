Замах на лідера одеського "Автомайдану": суд залишив фігурантів справи у СІЗО

Колегія Приморського райсуду Одеси прийняла рішення продовжити ще на 60 діб тримання у СІЗО Станіслава Руденка та Юрія Гаврилюка, яким слідство інкримінує замах на вбивство лідера Автомайдану Віталія Устименка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши сторони захисту та обвинувачення, суд вирішив продовжити тримання під вартою обвинувачених Руденка та Гаврилюка до 12 липня", - озвучив ухвалу суддя Сергій Кічмаренко.

Колегія суддів також постановила здійснити привід на наступне засідання одного зі свідків у цьому кримінальному провадженні, який, за словами прокурора, протягом декількох місяців ігнорує судові повістки і не відповідає на телефонні дзвінки.

Варто зазначити, що потерпілий Устименко сьогодні дав свідчення суду, який заявив, що поділяє правову кваліфікацію дій нападників як замах на вбивство, дану органами досудового слідства.

"Переконаний, що злочин був спланованим і організованим, підсудні хотіли завдати поранень, не сумісних із життям", - наголосив Устименко.

Всупереч добутим слідством фактам, обидва обвинувачені не визнають своєї провини у скоєнні злочину, обставини якого дослідили співробітники Київського облуправління СБУ.

Як повідомлялося, напад на Устименка обвинувачені здійснили 5 червня 2018 року поблизу одеського офісу "Громадського телебачення" на Фонтанській дорозі, 3. Після удару по голові потерпілого повалили на землю, йому встигли завдати не лише колоту рану, а й рублену рану лівої скроні. Судмедексперти також діагностували струс мозку та забій грудної клітини. Однак на допомогу Устименку кинувся його друг Михайло Кушнір і нападники втекли з місця злочину. Затримали їх у вересні 2018 року.

Приморський райсуд Одеси розпочав розгляд кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України 11 листопада 2019 року.