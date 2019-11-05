Справу про напад на лідера одеського "Автомайдану" передали в СБУ

Справу про напад на лідера одеського осередку "Автомайдану" Віталія Устименка передали в Службу безпеки України.

Про це Устименко повідомив у Facebook.

"Генеральна прокуратура України задовольнила моє клопотання про переведення справи по замовниках та організаторам нападу на мене 5.06.2018 зі Слідчого управління одеської поліції до Головного слідчого управління СБУ в Київ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2018 року двоє невідомих у масках вчинили замах на Устименка, коли той вийшов з воріт будівлі Суспільного телебачення, де вів передачу "Тема дня". Активіст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рублену рану лівої скроні та забій грудної клітини.

За фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.