На Харківщині компанія молодих людей побила дівчину та виклала відео в інтернет

Поліція проводить розслідування за фактом побиття 19-річної дівчини з Золочівського району на Харківщин. Відео з інцидентом з’явилося в мережі напередодні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«11 травня до Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Феськи знайомі заявниці нанесли їй тілесні ушкодження. Поліцейські встановили, що семеро осіб, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища наносили по черзі тілесні ушкодження 19-річній дівчині та ображали її нецензурною лайкою. Знущання знімали на камеру мобільного телефону. Відео в подальшому було викладене у соціальній мережі», - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомили Укрінформу в поліції, всі учасники інциденту вже встановлені. Усі обставини події з’ясовуються.

У той же час у Telegram-каналах почали з’являтися перші пояснення від учасників події: мовляв, їх «підставила» одна з приятельок, яка «змонтувала відео», що налаштувало компанію проти жертви побиття. Також в мережі повідомляється, що побита дівчина має інвалідність, однак офіційно слідство таку інформацію не надає.

Якщо провину молодих людей доведуть, їм загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.