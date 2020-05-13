На Прикарпатті за добу від коронавірусу померли двоє людей, серед них - 19-річна дівчина

В Івано-Франківську від COVID-19 померла 19-річна дівчина.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

«У центральній міській клінічній лікарні померла від коронавірусу 19-річна дівчина. Вона нічим не хворіла. Велика трагедія. Не вдалось врятувати», - сказав Марцінків.

Також, за його словами, в області від коронавірусної інфекції за останню добу помер 44-річний чоловік. Він мав супутню хворобу – цукровий діабет.

Загалом з початку епідемії в Івано-Франківську від COVID-19 померли 28 осіб. З підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 326 пацієнтів, з них 16 осіб - за останню добу.

Водночас мер Івано-Франківська зауважив, що просить уряд та Президента України розглянути питання про відкриття промислових ринків. Учора з такою пропозицію до нього звернулись підприємці міста.

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Як повідомлялося, станом на 13 травня в Івано-Франківській області 1144 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Загалом в Україні зареєстровано 16 425 випадків коронавірусу.