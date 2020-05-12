На Прикарпатті ще один спалах коронавірусу

В Івано-Франківській області з села Княжолука з підозрою на COVID-19 госпіталізовані 20 осіб. З них 8 - вже отримали лабораторне підтвердження про інфікування коронавірусом.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомила перший заступник голови обласної державної адміністрації Марія Савка, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо захворюваності на COVID-19 у селі Княжолука, Долинського району.

«Ситуація з захворювання на коронавірус у Княжолуках є достатньо серйозною. Станом на 11 годину з села до Долинської КНП госпіталізували 20 осіб, ПЛР-діагностика підтвердила коронавірус у 8 осіб, у 4-х – результати ПЛР-дослідження на вірус негативні. У інтенсивному боксовому відділенні знаходяться 6 осіб. Їх стан середньої важкості. Одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні, але ПЛР-результат на коронавірус у неї негативний», - зазначила Савка.

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За її словами, госпіталізація хворих з підозрою на COVID-19 у Княжолуках розпочалась 30 квітня. Наразі у стані середньої важкості в лікарні знаходяться 13 селян, їх середній вік становить 50-64 роки. Санітарні блокпости в селі не встановлювали.

«У всіх вогнищах підтверджених на COVID-19 проведено дезінфекцію, встановлюють коло контактних осіб», - зазначила Савка.

Як повідомлялося, в медзаклади Івано-Франківської області з підозрою на COVID-19 госпіталізовані 546 осіб, з них 45 лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.

Станом на 12 травня в Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтверджено у 1133 випадках, з них 62- летальні, одужали 289 осіб.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.