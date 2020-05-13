Вінниччина на третьому місці за кількістю нових випадків COVID-19 – 48 за добу

Вінниччина станом на ранок середи, 13 травня, знаходиться на третьому місці за кількістю нових випадків COVID-19 – 48 за добу. Загальна кількість хворих сягнула 628.

Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Як повідомляється на інтерактивній карті апарату РНБО України, станом на 10:00 середи в області з початку епідемії зафіксовано 628 випадків захворювання на COVID-19, з них шість – летальних.

За останню добу лабораторно підтверджено коронавірус у 48 пацієнтів. За цим показником Вінниччина входить в трійку лідерів разом і Харківською – 49 та Чернівецькою областями – 48 випадків.

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Загальна кількість тих, хто одужав від COVID-19, як і дві доби тому, становить 309, але їх частка від загальної кількості хворих за цей час зменшилася з 56% до 49% хворих. Продовжують хворіти 313 вінничан. Зафіксовано 958 підозр на коронавірус.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 1130 дітей та 3208 медпрацівників. За добу - 402 нових випадки.