На Вінниччині перевізники вийшли на протест

На Вінниччині у середу в с. Писарівка Вінницького району приватні перевізники влаштували попереджувальну акцію з вимогою дозволити їм працювати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми на межі, по два місяці не працюємо. Ми чекали 11 травня, потім оголосили 22-ге. Але ніхто за два місяці з влади ні слова не каже про наші перспективи, негласно кажуть, що ми поїдемо аж восени, а «міжнародники» - аж під новий рік. Що нам робити, як жити? Ми вимагаємо, щоб нам дозволили працювати, адже податкова телефонує і вимагає сплати податків. А наші підприємства несуть мільйонні збитки. Ми написали листа до керівництва ОДА, ми не просимо подачок, а тільки можливості працювати. Якщо не вирішують це самі, нехай звертаються до Кабміну», - сказав координатор акції – приватний перевізник, директор АТП Сергій Кривешко.

За його совами, акція має попереджувальний характер, участь у ній беруть близько трьохсот приватних перевізників - водіїв та підприємців, які прибули на 50 автобусах.

Сергій Кривешко зазначив, що перевізники згодні навіть на часткове відновлення перевезень.

«Ми готові дотримуватися правил перевезень в умовах карантину, аби відновили перевезення хоча б частково. Навіть якщо замість 10 маршрутів було хоча б 5 на день. Людям треба їздити, щодня з передмістя до Вінниці люди йдуть по 5-8 км на роботу. Не тільки нам потрібна робота, а й наші послуги людям», - зазначив перевізник.

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Учасники акції не мають намір перекривати дороги. Вони чекають на приїзд представників ОДА, аби почути, як влада буде вирішувати ці проблеми.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 1130 дітей та 3208 медпрацівників. За добу - 402 нових випадки. На Вінниччині зафіковано 628 випадків корона вірусу, 48- за останню добу.