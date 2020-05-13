На Житомирщині знову побільшало випадків COVID-19

12 травня у Житомирській області зареєстрували 5 нових випадків зараження коронавірусом, а усього в області наразі нараховується 530 хворих на цю недугу.

Про таке у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Станом на 23:00, за результатами лабораторного дослідження 188 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб, 23 повторних проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - йдеться у дописі.

Відтак, у Житомирі коронавірус діагностували у 183 осіб, у Коростені – у 99, у Бердичеві – у 92 людей.

Побороли хворобу вже 67 осіб.

Нагадаємо: станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.