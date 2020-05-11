У Харкові автовикрадач збив поліціянта, проводиться операція "Перехоплення"

Поліція Харкова оголосила операцію "Перехоплення" після того, як невідомий чоловік викрав автомобіль та втік, скоївши наїзд на поліціянта.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. Із забоями поліціянта доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, службовець поліції з табельної зброї зробив кілька пострілів по колесах автомобіля зі зловмисником. Однак викрадач утік на Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області у місті та прилеглих районах введено операцію «Перехоплення».

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.