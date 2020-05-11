У Харкові автовикрадач збив поліціянта, проводиться операція "Перехоплення"
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. Із забоями поліціянта доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, службовець поліції з табельної зброї зробив кілька пострілів по колесах автомобіля зі зловмисником. Однак викрадач утік на Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації.
За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області у місті та прилеглих районах введено операцію «Перехоплення».
Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.