В Одесі невідомі викрали жінку, поліція ввела план "Перехоплення"

Поліція Одеси здійснює комплекс оперативно-пошукових заходів для встановлення місця перебування та затримання викрадачів жительки міста, яку зловмисники силоміць посадили в автомобіль у Малиновському районі, й зникли в невідомому напрямку.

Про це у середу повідомили кореспонденту Укрінформу в відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

"Близько 10 години до поліції надійшло повідомлення про викрадення зловмисниками на вулиці Тракторній жінки, яку невідомі силоміць посадили в автомобіль, і поїхали в невідомому напрямку", - уточнила керівник відділу комунікацій Любов Гордієвська.

"Правоохоронці діють згідно з планом "Перехоплення", більше відомостей поки не надаємо", -додала Гордієвська.