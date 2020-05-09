У Вінниці День перемоги над нацизмом відзначають покладанням квітів та автопробігами

У Вінниці в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня містяни вшановували пам’ять загиблих, покладаючи квіти до Меморіалу слави.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.

«З огляду на карантинні обмеження у Вінниці організованих офіційних масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не було. Утім, до Меморіалу слави приходять люди, аби вшанувати пам’ять полеглих захисників Вітчизни. Це їхнє право і поліція діалогу, яка працює на місці, нікому не перешкоджає покласти квіти до місць поховань і пам’ятника. Людям розповідають про необхідність дотримуватися соціальної дистанції і не наражатись на небезпеку», - поінформувала Олійник.

У Вінниці відзначають День перемоги над нацизмом / Фото: vinnitsa.info

За її словами, також у Вінниці 9 травня проходить два автопробіги. Перший організований ОПЗЖ, другий – прибічниками Партії Шарія.

Останні зібралися на західній околиці міста поблизу гіпермаркету «Епіцентр». До місця формування автоколони прийшли близько тридцяти громадських активістів - ветеранів АТО/ООС. Вони випускали у пробіг тільки ті автівки, які були прикрашені національною символікою. Натомість, блокували машини, обвішані червоними кульками. Одна з таких автівок частково наїхала на активіста, тому учасники блокування викликали поліцію.

Як повідомлялося, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року. Воно прийшло на зміну радянському святу День перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.

Фото: vinnitsa.info