У Харкові облили фарбою пам’ятник Героям Небесної сотні

У Харкові поліцейські встановлюють обставини пошкодження постаменту на майдані Героїв Небесної сотні.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної Сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основʼянського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

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Інформація внесена до Єдиного обліку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.