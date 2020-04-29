Вандали пошкодили Меморіальний комплекс Слави у Вінниці

У Вінниці невідомі вандали пошкодили Меморіальний комплекс Слави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"28 квітня до Вінницького відділу поліції надійшло повідомлення, що в ніч проти 26 квітня на площі Європейській невідомі особи пошкодили Меморіальний комплекс Слави. Правопорушники нанесли чорну фарбу на деякі елементи монумента невідомим солдатам", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 КК України (наруга над могилою). За це правопорушення передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо: меморіальний комплекс у центрі Вінниці було відкрито 1958 року. Тут поховано 79 воїнів і викарбувані на гранітних плитах імена 6486 вінничан, що загинули під час Другої світової війни.