У Конотопі пошкодили пам’ятний знак загиблим за волю України
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив старший інспектор відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких.
«Про пошкоджений пам’ятний знак загиблим за волю України, який знаходиться у центрі Конотопа, до поліції повідомили небайдужі містяни. А пізніше з офіційною заявою про це звернувся і голова громадської організації «Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України». На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що на пам’ятному знаку дійсно є пошкодження у вигляді численних сколів у центральній його частині», - розповів Крупецьких.
Наразі за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження та проводяться всі необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її місцезнаходження.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні поліція Тернопільської області інформувала про факт вандалізму над пам’ятником воїнам Другої світової війни у селі Нирків Заліщицького району.