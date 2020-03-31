У Конотопі пошкодили пам’ятний знак загиблим за волю України

У Конотопі на Сумщині пошкоджено пам’ятний знак загиблим за волю України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив старший інспектор відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких.

«Про пошкоджений пам’ятний знак загиблим за волю України, який знаходиться у центрі Конотопа, до поліції повідомили небайдужі містяни. А пізніше з офіційною заявою про це звернувся і голова громадської організації «Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України». На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що на пам’ятному знаку дійсно є пошкодження у вигляді численних сколів у центральній його частині», - розповів Крупецьких.

Наразі за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження та проводяться всі необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її місцезнаходження.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні поліція Тернопільської області інформувала про факт вандалізму над пам’ятником воїнам Другої світової війни у селі Нирків Заліщицького району.