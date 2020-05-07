Під Чорнобилем та на Житомирщині гасять кілька осередків тління торфовищ

Станом на ранок четверга у Чорнобильській зоні та на Житомирщині триває гасіння окремих осередків тління торфовищ.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 7 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 49 чоловік та 28 одиниць техніки лісових господарств.

Водночас на Житомирщині 6 травня ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Норинськ Лугинського району.

Станом на 7 годину 7 травня підрозділами ДСНС надається допомога з ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі. Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 69 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 чоловіка особового складу та 17 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі на Житомирщині спалахнули 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: ДСНС