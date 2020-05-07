Ув'язнених в СІЗО Кропивницького били, щоб отримати визнання вини — ДБР

За інформацією Державного бюро розслідувань, двох ув'язнених в Кропивницькому СІЗО катували працівники в масках, щоб отримати визнання вини та дізнатися, де ті сховали отримані злочинним шляхом кошти.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово наносили кільком ув’язненим тілесні ушкодження. Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме розбою та незаконного викрадення людини. Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцеперебування коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Троє поліціянтів з Краматорська постануть перед судом за катування людини

Наразі факт спричинення тілесних ушкоджень особам, які утримуються під вартою у Кропивницькому слідчому ізоляторі, за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень) розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова оприлюднила інформацію про те, що працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих, били та шантажували. Потерпілі розповіли, що починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, їх били та погрожували заразити СНІДом та туберкульозом, вимагаючи грошей від них та їхніх рідних.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області.