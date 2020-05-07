Коронавірус забрав ще п'ять життів на Буковині, понад 60 осіб інфікувалися

У Чернівецькій області станом на вечір 6 травня підтверджено вже 2 048 випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомив голова місцевої ОДА Сергій Осачук, за минулу добу в області зафіксували 63 нових випадків COVID-19.

"Ми далекі від ейфорії перемоги, сьогодні зафіксували ще 63 нових випадки інфікування. На превеликий жаль, ця підступна хвороба забирає людей", - сказав Осачук.

За його словами, учора ще 5 мешканців області померли від коронавірусної хвороби. Разом з тим, 37 пацієнтів - одужали.

Нагадаємо: cтаном на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2 097 осіб, 327 - померли.

Фото: АА