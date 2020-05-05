За добу на Буковині вперше підтвердили більше випадків одужання, ніж інфікування
Про це під час прямої трансляції у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Сьогодні, 5 травня наш обласний вірусологічний лабораторний центр опрацював 392 зразки аналізів. І за їх результатами маємо ще 37 нових випадків інфікування. На превеликий жаль, маємо за цю добу ще двох буковинців, які померли. І 42 людей одужали. Тому загальна кількість людей, які одужали, вже сягнула 217 осіб", - сказав Осачук.
Він додав, що загальна кількість мешканців області, які інфікувалися COVID-19, становить 1 985 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1 875 осіб, 316 померли.