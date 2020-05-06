Через масову загибель урожаю оголосили надзвичайну ситуацію в одному з районів Одещини

Через масову загибель урожаю комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Білгород-Дністровській РДА Одеської області оголосила Білгород-Дністровський район зоною надзвичайної ситуації.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу заступник голови РДА Олексій Світенко.

"Через масову загибель урожаю на полях аграрних підприємств Білгород-Дністровського району, що сталася внаслідок пониження температури повітря до -12°C з 23 березня по 2 квітня, Білгород-Дністровський район оголошено зоною надзвичайної ситуації", - зазначив Світенко.

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Комісія з ТЕБ і НС ухвалила таке рішення з урахуванням масового пошкодження і загибелі посівів сільськогосподарських культур в результаті небезпечних природних гідрометеорологічних явищ не менше ніж 1 тисячі гектарів на підставі постанови Кабміну України №415 від 29 березня 2002 року.

За словами Світенка, керівники аграрних господарств зможуть отримати при посередництві облдержадміністрації фінансову підтримку з Резервного фонду держбюджету, а також пільгові кредити у державних банківських установах під майбутній урожай.