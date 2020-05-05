На Сумщині заявили про загибель посівів озимої пшениці на 440 гектарах

У Сумській області через несприятливі погодні умови загинули посіви озимої пшениці на 440 гектарах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

«Згідно з наявною в департаменті агропромислового розвитку оперативною інформацією, по сільськогосподарських підприємствах Буринського, Глухівського, Лебединського, Недригайлівського, Охтирського та Шосткинського районів Сумської області спостерігається загибель озимих культур, а саме озимого ріпаку на площі 1150 гектарів та озимої пшениці – 440 гектарів», - розповів Маслак.

За його словами, загибель посівів сталася через несприятливі погодні умови.

«На жаль, погодні умови березня-квітня, які характеризувалися зниженням температури повітря та грунті нижче 0°С, негативно вплинули на стан озимих культур. Відсутність вологи та стрімке наростання денного температурного режиму негативно вплинули на їх подальший розвиток. Після поновлення весняної вегетації не тільки на Сумщині, але й по всій території України відмічено значні площі загибелі та зрідження посівів озимих культур», - зазначив посадовець.

Директор департаменту нагадав, що Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у зв’язку з урахуванням норм Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415, розроблено алгоритм отримання сільськогосподарськими підприємствами коштів резервного фонду бюджету у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам, або призвела до їх загибелі.

Однак відповідно до пункту 11 Порядку кошти із резервного фонду бюджету суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Однією із умов виділення коштів є відсутність заборгованості регіону перед резервним фондом бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, на Сумщині загальна площа озимих зернових культур під урожай 2020 року становить 172,1 тис. га, в тому числі озимої пшениці — 165 тис. га , озимого жита — 5,6 тис. га, озимого ячменю — 1,5 тис. га.