Уряд виділив понад 11 мільйонів на житло для потерпілих від пожежі на Житомирщині

Уряд виділив понад 11 мільйонів на житло для потерпілих від пожежі на Житомирщині

Укрінформ
Кабінет міністрів виділив 11,19 млн грн з резервного фонду державного бюджету на придбання житла для потерпілих від пожежі на території Овруцького району Житомирської області.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду у середу, відповідно до регламенту, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виділити Житомирській облдержадміністрації кошти з резервного фонду державного бюджету у сумі 11 192,73 тис. грн для придбання житла (модульних будинків) мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків зруйнованих внаслідок пожежі, що сталася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Згідно з експертним висоновком Мінрегіону, для забезпечення житлом мешканців постраждалих внаслідок пожежі планується придбати 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 кв. м.

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Як повідомлялося, пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків.

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