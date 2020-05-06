Уряд виділив понад 11 мільйонів на житло для потерпілих від пожежі на Житомирщині

Кабінет міністрів виділив 11,19 млн грн з резервного фонду державного бюджету на придбання житла для потерпілих від пожежі на території Овруцького району Житомирської області.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду у середу, відповідно до регламенту, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виділити Житомирській облдержадміністрації кошти з резервного фонду державного бюджету у сумі 11 192,73 тис. грн для придбання житла (модульних будинків) мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків зруйнованих внаслідок пожежі, що сталася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Згідно з експертним висоновком Мінрегіону, для забезпечення житлом мешканців постраждалих внаслідок пожежі планується придбати 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 кв. м.

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Як повідомлялося, пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків.