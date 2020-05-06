У Кам'янці-Подільському дезінфікували мерію - на COVID-19 захворів працівник

У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині захворювання на COVID-19 виявили у працівника управління надання адміністративних послуг міськради. Мерію продезінфікували.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради.

"Учора стало відомо про трьох осіб, в яких виявили коронавірус. Серед них - і працівник управління надання адміністративних послуг міськради... Вранці бригада швидкого реагування продезінфікувала приміщення міської ради", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено контактних осіб інфікованого, медики за протоколом перевіряють їх на коронавірус.

Загалом у місті зафіксовано 5 хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Загалом з початку пандемії в Україні одужало 2097 осіб, 327 людей померли.