У Сумах за добу кількість інфікованих Covid-19 збільшилася майже вдвічі

У Сумах за добу кількість інфікованих Covid-19 збільшилася з 13 до 24 випадків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 6 травня на Сумщині 130 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Це на 18 більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). За добу найбільша кількість хворих додалася у Сумах: відразу 11, що фактично стільки ж, скільки було до цього (13). До цієї статистики увійшли шість працівників сумського супермаркету, у яких виявлено коронавірус. Кількість одужалих від хвороби залишилася незмінною: зараз в області нараховується 63 людини, які подолали цю хворобу», - розповів Збаражський.

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За його словами, станом на 6 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 8 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 24 випадки COVID-19, Конотопі - 14, Шостці - 11, Охтирці і Ромнах по – 4, Глухові – 3, Білопіллі – 1, у Кролевецькому районі – 30, Конотопському – 26, Сумському – 7, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському, Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків.