Під Чорнобилем гасять тління торф’яників, на Житомирщині - лісову пожежу

У Чорнобильській зоні на Київщині та у Житомирській області станом на ранок середи, 6 травня, продовжується ліквідація окремих осередків тління пеньків, лісової підстилки, торф’яників.

Про це повідомляє ДСНС.

"Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7 год. 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи з ліквідацій окремих осередків тління торф’яників", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до гасіння залучено 53 чоловіки та 31 одиниця техніки лісових господарств.

У Житомирській області локалізовані пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів. 5 травня ліквідовано загорання лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району.

"Станом на 7 год. 6 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 94 чоловіки та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 54 чоловіки особового складу та 21 одиниця техніки", - інформує ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.