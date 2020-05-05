Матір Божа на Стільському городищі: на Львівщині понівечили середньовічну пам’ятку

Прокуратура Львівщини розслідує пошкодження пам'ятки археології національного значення "Стільське городище".

Про це повідомляє у Facebook пресслужба відомства.

"У вівторок, 5 травня цього року, за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника «Стільське городище», яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області, відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Розслідування розпочато за ч.3 ст.298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення).

Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що Стільське городище було засноване у VII столітті та до 993 року було столицею Білої Хорватії, опісля — входило до Руської держави.

Як раніше повідомили у пресслужбі Львівської обласної держадміністрації, територія історико-культурного заповідника «Стільське городище» знаходиться в межах Тростянецької ОТГ. До Заповідника належать пам’ятка археології національного значення «Стільське городище» VIII–X ст., городище-святилище в урочищі «Печера» і багатошарове поселення біля с. Ілів, пам’яткa природи та історії в урочищі «Диравець», печерні комплекси природного й антропогенного походження в урочищі «Лиса» або «Чорна Гора», давні гідротехнічні споруди на р. Колодниці, різночасові курганні могильники.

У межах його охоронної зони без дозволів Міністерства культури було несанкціоновано встановлено скульптуру, бетонні сходи та земляний насип.

Фото: Володимир Беньо