"Реп-учителька" біології з Харківщини записує відеоурок про вагітність для 8-го класу

Учителька біології та природознавства у 5-8 класах Ольга Халепа з Яковлівського ліцею, що у Лозівському районі на Харківщині, урізноманітнює свої дистанційні уроки, начитуючи реп.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відео вчителька викладає в Youtube, вони доступні для всіх. Деякі записи зібрали вже близько 5 тис. переглядів.

Так, у стилі реп Халепа розповідає про екологічні групи рослин, царство грибів, водне середовище, еволюцію та імунітет. Наразі, сказала вчитель у коментарі кореспонденту Укрінформу, готує ще одну пісню – на тему «Вагітність та ембріональний розвиток» для 8-го класу.

«Зараз якраз монтую урок, і там буде дещо заримоване!» - зазначила Халепа.

Вчителька із 14-річним стажем невипадково прийшла до такої пісенної творчості в роботі: кілька років Ольга працювала педагогом-організатором, а також була художнім керівником на громадських засадах у сільському клубі, паралельно ще й отримала освіту організатора культурно-дозвіллєвої діяльності у Лозівському училищі культури та мистецтв.

«Спробувала римувати - учням сподобалося. Як виявилося, попит узагалі суспільства на це є. Тому буду продовжувати, але без фанатизму, щоб не набриднути. Насправді поки я саме з репом створила два уроки для 6-го класу, три – для 5-го і для 8-го класу працюю над другим. Тому поки дітям подобається. Є маленький відсоток негативних коментарів в інтернеті – нащо цей реп, і що вона собі думає. Ну, мені стає зрозуміло, що люди не дивилися. В мене є уроки-екскурсії на природні об’єкти, є просто уроки, коли я, сидячи вдома на кухні чи в кімнаті, пояснюю дітям матеріал, є презентації. Купа варіантів. Реп – це така ніби віддушина, щоб пожвавити інтерес до предмету та підняти настрій», - пояснює Халепа.

Величезну підтримку у створенні відеоуроків педагогу надають близькі: дочка-школярка знімає маму на відео, син-студент, який пішов по стопам матері і навчається на тому ж біологічному факультеті Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди, слідкує на науковою точністю та сучасністю всіх класифікацій, а чоловік майже звільнив від роботи по господарству.

«Чоловік також допомагає знімати відео, коли донька зайнята навчанням. А взагалі підготовка таких уроків птребує дуже багато часу, тож він із розумінням до цього ставиться і максимально виконує роботу по господарству», - розповідає вчителька.

Колеги, зазначає вона, умовно кажучи, розділилися на два табори: одні відкрито говорять «Ти – молодець», другі – відмовчуються. Більшість із учителів не створюють навіть власних презентацій – користуються готовим матеріалом з інтернету.

«Хвалять переважно молоді колеги. Інші відмовчуються. Може, між собою й обговорюють – ми у селі все ж таки живемо, самі розумієте. Взагалі дистанційна освіта, можна сказати, відкрила наші шкільні кабінети, зробила стіни прозорими й без відеокамер. Показала, хто як працює», - розповіла Халепа.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади освіти й торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Як повідомлялося, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.