Затримали росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку під Києвом

Поліцейські Київщини затримали іноземця, який відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів і погрожував підірвати багатоповерхівку.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 4 травня у селі Святопетрівське невідомий відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак чоловік не захотів вести перемовини із правоохоронцями.

У результаті спецпризначенці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловіка затримали, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

В ході невідкладного обшуку в оселі затриманого слідчі поліції виявили та вилучили один з викрадених телефонів, ніж та інші речові докази.

На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири, жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) та за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) ККУ.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.