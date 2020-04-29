У ромському поселенні в Підвиноградові на Закарпатті не виявили хворих на COVID-19

У ромському поселенні в Підвиноградові на Закарпатті не виявили хворих на COVID-19

Фото
Укрінформ
У ромському поселенні в Підвиноградові не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку COVID-19. Втім, через карантин, багато ромів не працюють, більшість з яких їздять на заробітки за кордон.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

«Олексій Петров цікавився, як живе ромське поселення у Підвиноградові загалом та під час карантину зокрема. Ромські брати-правозахисники Арсеній та Давид Богари розказали, що у цьому поселенні не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку COVID-19. Втім, через карантин, багато ромів не працюють. За словами Арсенія Богара, більшість мешканців – сезонні робітники, їздять на заробітки за кордон”, - йдеться в повідомленні.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров відвідав ромське поселення у селі Підвиноградів / Фото: carpathia.gov.ua

Богари також звернули увагу, що під час ремонту центральної дороги, біля поселення будівельники не проклали з’їзд на бічні вулиці, де проживає ромське поселення.

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Голова ОДА наголосив, що це питання мають вирішити найближчим часом.

Фото: carpathia.gov.ua

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