У ромському поселенні в Підвиноградові на Закарпатті не виявили хворих на COVID-19

У ромському поселенні в Підвиноградові не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку COVID-19. Втім, через карантин, багато ромів не працюють, більшість з яких їздять на заробітки за кордон.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

«Олексій Петров цікавився, як живе ромське поселення у Підвиноградові загалом та під час карантину зокрема. Ромські брати-правозахисники Арсеній та Давид Богари розказали, що у цьому поселенні не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку COVID-19. Втім, через карантин, багато ромів не працюють. За словами Арсенія Богара, більшість мешканців – сезонні робітники, їздять на заробітки за кордон”, - йдеться в повідомленні.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров відвідав ромське поселення у селі Підвиноградів / Фото: carpathia.gov.ua

Богари також звернули увагу, що під час ремонту центральної дороги, біля поселення будівельники не проклали з’їзд на бічні вулиці, де проживає ромське поселення.

Голова ОДА наголосив, що це питання мають вирішити найближчим часом.

Фото: carpathia.gov.ua