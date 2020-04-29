Пожежі під Чорнобилем та на Житомирщині локалізували

Рятувальники локалізували осередки вогню у Зоні відчуження та на Житомирщині та продовжують їх гасити.

Про це ДСНС повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення - локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня, підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем... Пожежі у лісових масивах Овруцького району, Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

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На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ДСНС