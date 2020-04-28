Експерт попереджає про загрозу масових пожеж на Херсонщині

Загроза масових пожеж існує в Херсонській області, в лісах уздовж Дніпра та Сіверського Дінця.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

Відповідаючи на запитання про те, які регіони України у зоні ризику виникнення масових пожеж, він сказав: «У першу чергу, Херсонщина. Багато поколінь українців працювали над створенням там лісів, що мали захистити чорноземи від розширення Олешківських пісків... Зараз через відсутність фінансування це все просто згорає».

Крім того, за словами Зібцева, у зоні ризику також ліси вздовж річок – Дніпра, Сіверського Дінця, тож дуже важливо, щоб ці річки лишалися живими. Так само важливо контролювати болота, які висихають та перетворюються на сухі торфовища.

«Болота – запорука того, що Україна лишиться з водою, вони живлять річки. Треба, щоб болота були заводнені. 29 березня заплава ще мала в снігу, у воді стояти, а вона вже була як порох, ось і зайнялася. Якщо не взятися до вирішення проблем зараз, незабаром будемо й без води, й без лісів», - наголосив директор центру.

Як повідомлялося, на Житомирщині та в зоні відчуження триває гасіння осередків тління трави та деревини.

Пожежа у Чорнобильській зоні спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), тут постраждало 20 тисяч гектарів.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків.