На Житомирщині знайшли понад 100 тонн львівського сміття
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«27 квітня на околиці м. Новограда-Волинського було виявлено несанкціоноване вивантаження сміття. Розпочато з’ясування усіх обставин», - йдеться у повідомленні.
Попередньо з’ясовано, що територію, де скинули відходи, орендує товариство з обмеженою відповідальністю.
Правоохоронці зафіксували там наявність понад 100 т побутового та промислового сміття, серед якого платіжні документи з м. Львова.
Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Триває встановлення всіх обставин та причетних осіб.
Минулого тижня майже 100 тонн сміття з платіжками і конвертами, на яких вказані львівські адреси, виявили на території Новоборівської ОТГ Житомирської області.
Фото: Житомир.info