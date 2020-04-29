На Житомирщині знайшли понад 100 тонн львівського сміття

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«27 квітня на околиці м. Новограда-Волинського було виявлено несанкціоноване вивантаження сміття. Розпочато з’ясування усіх обставин», - йдеться у повідомленні.

Попередньо з’ясовано, що територію, де скинули відходи, орендує товариство з обмеженою відповідальністю.

Правоохоронці зафіксували там наявність понад 100 т побутового та промислового сміття, серед якого платіжні документи з м. Львова.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Триває встановлення всіх обставин та причетних осіб.

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Минулого тижня майже 100 тонн сміття з платіжками і конвертами, на яких вказані львівські адреси, виявили на території Новоборівської ОТГ Житомирської області.

Фото: Житомир.info