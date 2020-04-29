Справа "Краяна": ВАКС залишив у силі запобіжний захід ексдепутату Дубовому

Вищий антикорупційний суд залишив у силі раніше обраний народному депутату Олександрові Дубовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн 765 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"У понеділок, 27 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив захиснику у зміні запобіжного заходу колишньому народному депутату, підозрюваному у справі одеського заводу «Краян»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ексдепутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці міського голови Одеси Труханова Альоні Поповій. Їх підозрюють у заволодінні понад 92 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

31 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові VII скликання Олександру Дубовому у вигляді застави у розмірі понад 15,7 мільйона гривень.