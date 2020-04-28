На Прикарпатті у Погонянському психоневрологічному інтернаті троє фахівців захворіли на COVID-19

На Прикарпатті троє працівників Погонянського психоневрологічного інтернату захворіли на COVID-19, на самоізоляції перебувають 16 фахівців установи.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав голова облдержадміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У психоневрологічному закладі у селі Погоня ситуація складніша. Коронавірус підтвердили у трьох працівників, ще 16 знаходяться на самоізоляції», - зазначив Федорів.

Він зауважив, що серед підопічних психоневрологічного інтернату хворих немає. Втім, 10 осіб, які контактували з хворими працівниками, також на самоізоляції.

Водночас, Віталій Федорів додав, що у Делятинському психоневрологічному інтернаті 10 фахівців залишаються на самоізоляції. Раніше тут COVID-19 лабораторно підтвердили в однієї підопічної, яку направили до обласної інфекційної лікарні.

Основним завданням Погонянського психоневрологічного інтернату є забезпечення належних умов проживання психічно хворих громадян, які потребують стороннього догляду та допомоги. У штаті інтернату працюють 89 осіб.

Станом на 28 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 783 випадках захворювання, з них 49 – летальні, 72 особи одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Фото: facebook/Погонянський психоневрологічний інтернат