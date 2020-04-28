На Закарпатті виявили незаконну вирубку лісу
Про це повідомляє ДПСУ
"Учора, 27 квітня, прикордонний наряд від відділу "Великий Березний" Чопського загону виявив факт незаконної вирубки лісу", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники виявили незаконну вирубку лісу на Закарпатті / Фото: https://dpsu.gov.ua
Під час патрулювання українсько-польської ділянки кордону військовослужбовці помітили двадцять пеньків та свіжозрубані стволи ялиці і буку діаметром 20-30 сантиметрів. Сторонніх біля деревини виявлено не було.
Наразі тривають оперативні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
За цим фактом повідомлено співробітників Великоберезнянського відділення Національної поліції та Ужанського національного парку.