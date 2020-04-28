На Закарпатті виявили незаконну вирубку лісу

На Закарпатті прикордонники виявили незаконну вирубку лісу.

Про це повідомляє ДПСУ

"Учора, 27 квітня, прикордонний наряд від відділу "Великий Березний" Чопського загону виявив факт незаконної вирубки лісу", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники виявили незаконну вирубку лісу на Закарпатті / Фото: https://dpsu.gov.ua

Під час патрулювання українсько-польської ділянки кордону військовослужбовці помітили двадцять пеньків та свіжозрубані стволи ялиці і буку діаметром 20-30 сантиметрів. Сторонніх біля деревини виявлено не було.

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Наразі тривають оперативні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

За цим фактом повідомлено співробітників Великоберезнянського відділення Національної поліції та Ужанського національного парку.