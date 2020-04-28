В одному з найбільших осередків COVID-19 на Сумщині всі хворі одужали

У селі Козацькому Конотопського району Сумської області, де підтверджено найбільшу в області кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від якої двоє людей померло, решта інфікованих одужали.

Про це на брифінгу 28 квітня поінформував заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми можемо говорити про те, що в Козацькому у нас немає людей, у яких би було підтверджено захворювання на COVID-19. Але це не означає, що там не треба проводити певні обмежувальні заходи. І це не говорить про те, що не буде повторного зараження - ми не можемо цього гарантувати», - заявив Мацюк.

Як повідомляв Укрінформ, у Конотопському районі було лабораторно підтверджено 26 випадків інфікування COVID-19, з них 19 – у селі Козацькому. Дві хворі жінки померли. З метою недопущення поширення інфекції з 7 квітня було обмежено в’їзд та виїзд із Козацького.

Станом на ранок 28 квітня у Сумській області зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні, 54 людини вилікувалися, з них 6 – у Конотопському районі - за останню добу.

Загалом в Україні станом на 9.00 28 квітня 9 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.