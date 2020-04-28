В одному з найбільших осередків COVID-19 на Сумщині всі хворі одужали
Про це на брифінгу 28 квітня поінформував заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На сьогодні ми можемо говорити про те, що в Козацькому у нас немає людей, у яких би було підтверджено захворювання на COVID-19. Але це не означає, що там не треба проводити певні обмежувальні заходи. І це не говорить про те, що не буде повторного зараження - ми не можемо цього гарантувати», - заявив Мацюк.
Як повідомляв Укрінформ, у Конотопському районі було лабораторно підтверджено 26 випадків інфікування COVID-19, з них 19 – у селі Козацькому. Дві хворі жінки померли. З метою недопущення поширення інфекції з 7 квітня було обмежено в’їзд та виїзд із Козацького.
Станом на ранок 28 квітня у Сумській області зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні, 54 людини вилікувалися, з них 6 – у Конотопському районі - за останню добу.
Загалом в Україні станом на 9.00 28 квітня 9 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.