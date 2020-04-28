На Сумщині зростає кількість тих, хто подолав коронавірус

На Сумщині дві доби поспіль кількість випадків інфікування COVID-19 залищається незмінною, зате зростає число людей, які подолали цей недуг.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 27 квітня 2020 року на Сумщині 95 офіційно підтверджених випадів захворювання на COVID-19: стільки ж, скільки було два дні тому, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 54 людей, а це 56 відсотків від загальної кількості інфікованих, вилікувалося, з них 6 – за останню добу. Усі одужалі – з Конотопу та Конотопського району, де зафіксовані перші випадки захворювання на коронавірус», - поінформував Збаражський.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Конотопі підтверджено 12 випадків COVID-19, у Сумах - 9, Шостці - 7, Охтирці – 4, Ромнах – 4, Білопіллі - 1, у Кролевецькому районі – 28, Конотопському – 26, Тростянецькому – 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня в Україні 9 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.