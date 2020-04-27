У Сумах для 1282 прибулих з-за кордону осіб закінчилася самоізоляція

У Сумах 1282 прибулі з-за кордону особи вийшли із самоізоляції.

Про це у понеділок, 27 квітня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн режимі, повідомила в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко.

«Постійно працює «гаряча лінія» відділу охорони здоров’я, і мешканці Сум звертаються за отриманням роз’яснень і за постановкою на облік. На сьогодні з початку карантинних заходів по Сумах зареєстровано 1478 людей, які прибули з інших країн і відправилися на самоізоляцію, за ними був встановлений медичний нагляд. Зараз на обліку залишилося 196 осіб. По 1282 нагляд вже знято», - розповіла Чумаченко.

За її інформацією, станом на ранок 27 квітня у Сумах підтверджено 9 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Усі – серед дорослих. 7 людей одужали, двоє продовжують лікування вдома. Наразі в обласному центрі немає жодної підозри на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня на Сумщині зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції: стільки ж, скільки було напередодні, з них 4 летальних (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 48 людей, а це понад 50 відсотків від загальної кількості інфікованих, вилікувалося. Найбільше – 19 – одужало у Конотопському районі, де було зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.

Загалом в Україні станом 9:00 27 квітня 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: rama.com.ua