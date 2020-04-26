На Сумщині вилікувалось більше половини пацієнтів з COVID-19

У Сумській області вилікувалась більш як половина пацієнтів, у яких лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 26 квітня 2020 року на Сумщині 95 офіційно підтверджених випадів захворювання на COVID-19, що на один більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 48 людей, а це понад 50 відсотків від загальної кількості інфікованих, вилікувалося, з них 1 – у Шостці - за минулу добу», - поінформував Збаражський.

За його словами, за останню добу один випадок захворювання зафіксовано у Конотопі.

Наразі у цьому місті підтверджено 12 випадків COVID-19, у Сумах - 9, Шостці - 7, Охтирці – 4, Ромнах – 4, Білопіллі - 1, у Кролевецькому районі – 28, Конотопському – 26, Тростянецькому – 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 квітня в Україні 8 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

фото: АА