На Київщині виявили вже 604 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 604 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 28 квітня 2020 року офіційно підтверджено 604 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 34 нових випадки", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у таких районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 105 (22 – смт Козин, 4 – с. Романків, 13 – м. Українка, 55 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка, 1 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 2 – с. Красне І, 1 – с. Долина, 2 - с. Григорівка).

– у Києво-Святошинському р-ні – 218 (26 – с. Софіївська Борщагівка, 16 – Крюківщина, 110 – м. Вишневе, 10 – м. Боярка, 6 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 7 – с. Святопетрівське, 5 – с. Дмитрівка, 3 – с. Тарасівка; 3 – с. Чайки, 16 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 4 – с. Білогородка, 1 – с. Капітанівка, 1 - с. Нове, 1 - с. Гнатівка; 1 – с. Юріївка; 1 – смт Чабани, 1 - Гореничі);

3 – у Баришівському р-ні (с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка -1);

5 – у Білоцерківському р-ні (с. м. Вільшанка -1, Фурси - 2, м. Узин - 2);

14 – у Бориспільському р-ні (2 - с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 4 – с. Гора, с. Кийлів - 1, с. Петропавлівське – 1, с. Проліски - 2, с. Вишеньки - 1);

21 – у Броварському р-ні (2 - с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 5 - с. Требухів, 1 - с. Погреби, 7 – Велика Димерка, 1 – с.Гоголів, 1 - Красилівка);

5 – у Бородянському р-ні (смт Немішаєво -1; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка -1; с. Бабинці -1);

10 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -2; с. Погреби -1; с. Данилівка -1; с. м. Салтанівка -1; с.Здорівка -1; с. Глеваха – 1);

7 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 3, Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1);

11 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів -1; с. Наливайківка -1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1);

15 – у Кагарлицький р-ні (с. Панікарча - 1,с. Новосілки – 2; с. Слобода – 8, с. Зелений Яр - 4);

5 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні (с. Пристроми -1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка -1);

Один випадок у Поліському р-ні (с. Стещино); 1 – у Рокитнянському р-ні (с. Запруддя); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 1 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1); 3 – у Богуславському р-ні (с. Щербашинці);

11 – у місті Біла Церква; 23 – у м. Бровари; 27 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 11 – у м. Буча; 1 – у м. Березань; 13 – у м. Васильків; 3 – у смт Володарка; 9 – м. Вишгород; 20 – у м. Ірпінь; 5 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 3 – у м. Гостомель; 1 – у смт Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 27 – у м. Кагарлик; 6 – у м. Переяслав; 2 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні – 134 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 470 осіб. Із них діти – 50.

Одужало 63 людини, у тому числі 4 дитини.

За час пандемії померло – 13 людей: 6 випадків – Києво-Святошинський р–н (м.Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський р-н (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Васильківський р-н, 1 випадок – Ставищенський р-н, 1 випадок – м. Українка. За добу померлих немає.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2163 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 70 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 3878 контактними особами.

Як повідомлялось, черговий випадок масового захворювання на коронавірус стався у гуртожитку у селі Петропавлівська Борщагівка по вул. Оксамитова, 18-А у Києво-Святошинському районі.

Станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, за добу 401 новий випадок.