У Полтаві підприємцям-протестувальникам пообіцяли допомогу

У Полтаві, де, як і в багатьох містах України, пройшли акції протесту проти карантинних обмежень, міська влада пообіцяла підприємцям "працювати" з податковою заради зменшення податків на час пандемії, а також закликала користуватися онлайн-сервісом "Відкритий ринок".

Про це повідомив у Facebook в.о.міського голови Полтави Олександр Шамота.

"Працюємо з податковою, аби зняти єдиний податок з І групи підприємців, обговорюємо шляхи введення таких канікул для окремих підприємців ІІ групи", - зазначив Шамота.

Він також наголосив, що наразі на всіх комунальних ринках призупинено оплату «містових». На його думку, керівники приватних ринків теж мають скасувати плату за користування ринком на період карантину: для цього з них зняли податок на нерухоме майно та плату за оренду землі.

Крім того, Шамота нагадав, що в Україні почала діяти онлайн-платформа «Відкритий ринок», де кожен підприємець може безкоштовно зареєструватись і представити свій асортимент товарів для продажу їх онлайн через доставку. Проявивши гнучкість у цьому напрямку зараз, підприємець має змогу отримати додаткові шляхи збуту і заробітку в майбутньому, впевнений в.о. міського голови.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на сьогоднішньому брифінгу про стан боротьби з поширенням коронавірусу наголосив, що рішення про відновлення торгівлі на ринках приймаються централізовано, на рівні держави. Він пообіцяв, що це питання буде обговорюватися завтра під час відеоселекторної наради з Прем'єр-міністром.

Як повідомляв Укрінформ, у низці міст підприємці вийшли на акції, протестуючи проти карантинних обмежень та вимагаючи дозволити їм працювати.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

На карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

22 квітня Кабінет міністрів України продовжив карантин до 11 травня.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9009 випадків захворювання COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти вже одужали.