Епідемічну ситуацію в Подільську контролюватиме комісія експертів медицини катастроф - ОДА

Спеціальна комісія Одеської ОДА з'ясує причини різкого погіршення епідемічної ситуації в райцентрі Подільськ і постійно контролюватиме роботу місцевої влади та медпрацівників, оскільки досі було вжито недостатньо карантинних і санітарних заходів задля протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook

"Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина - медпрацівники. Мною відряджено до міста для контролю за ситуацією експертів медицини катастроф", - зазначив Куций.

За його словами, спеціальна комісія буде відстежувати епідемічну ситуацію в режимі 24/7 і цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.

Представники Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі.

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Як повідомлялося, станом на 26 квітня в Одеській області зафіксовано 220 випадків захворювань COVID-19, причому у райцентрі Подільськ виявлено майже удвічі більше інфікованих коронавірусною інфекцією, ніж у мільйонній Одесі. Підтвердився діагноз COVID-19 у 32 медпрацівників районної лікарні.