На Запоріжжі легковик налетів на стовп: загинули троє людей

Унаслідок ДТП у селі Велика Знам'янка Запорізької області загинули троє людей.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

"Водій автомобіля "ВАЗ", мешканець міста Кам’янка-Дніпровська, 1973 року народження, рухаючись по вулиці Шкільній в селі Велика Знам’янка, на закругленні проїзної частини виїхав на узбіччя, де не впоравшись з керуванням скоїв наїзд на електроопору. Після чого транспортний засіб перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водій і два пасажири, чоловіки 1959 та 1988 років народження, загинули на місці ДТП. За попередніми даними, водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.