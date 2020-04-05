ДБР розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

На Луганщині Toyota врізалася у бетонну опору, двоє загиблих / Фото: https://dbr.gov.ua

За попередньою інформацією, близько 1 години ночі 5 квітня 2020 року на одній з вулиць смт Марківка Луганської обл. автомобіль марки Toyota Land Cruiser, в якому перебував інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом. Внаслідок ДТП двоє чоловіків, що перебували в салоні автомобілю, загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, один з яких військовослужбовець, доставлені до місцевої лікарні з численними травами.

Читайте також: Відомий український боксер загинув у ДТП

Повідомляється, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Фото: ДБР