Сільгоспвиробники зупинили Херсонський міст – вимагають відкрити ринки

На Херсонщині сільгоспвиробники, які вимагають відкриття ринків в Україні, станом на 14.45 продовжують акцію протесту, зупинивши рух автотранспорту через Антонівський (Херсонський міст). З ними на місці спілкувався заступник голови облдержадміністрації, проте він не зміг переконати людей розійтися.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Поки без змін, приїжджав заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан (Вадим Чабан також керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області – ред.). Поспілкувався він з людьми, але вони не відреагували на його звернення і продовжують перекривати рух та ходити по пішохідному переходу», - зазначила Пшонь.

Як розповів у розмові з кореспондентом агентства Вадим Чабан, він запропонував учасникам акції створити невелику ініціативну групу та зустрітися 27 квітня об 11 годині.

За словами заступника голови ОДА, оскільки відкриття ринків по всій Україні – це не компетенція облдержадміністрації, тому він запропонував мітингувальникам під час зустрічі розробити заходи для того, щоб хоч якось вирішити ситуацію зі збутом продукції сільгоспвиробників області. Як зазначив Чабан, питання будуть розглядати на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, оскільки мітингувальники просять облдержадміністрацію звернутися до Кабміну з питання відкриття продуктових ринків.

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Позицію щодо мітингувальників оприлюднив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. За його словами, команда облдержадміністрації спільно з урядовцями працює над планом антикризових економічних заходів, які б надали додаткового імпульсу розвитку економіки після карантинних обмежень, а також підтримали б бізнесменів та підприємців під час карантину.

«Про це ми, зокрема, будемо говорити у вівторок 28.04 на інтернет-форумі Tavrian Online Horizons. Участь у форумі підтвердили міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха, секретар Національної Інвестиційної Ради Леван Варшаломідзе», - зазначив Гусєв.

Голова ОДА повідомив, що активно вивчає пропозиції профільних асоціацій та об‘єднань підприємців щодо тих заходів, які сприятимуть виживанню бізнесу на карантині та його розвитку після зняття обмежень. Він запропонував тим, хто має пропозиції по розвитку АПК Херсонщини, направляти їх офіційно на його адресу. Також він заявив, що готовий зустрітись з ініціативними групами фермерів та сільгоспвиробників окремо, але з дотриманням усіх карантинних заходів.

За його словами, порушення тих обмежень, які запровадженні відповідними рішеннями уряду, державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, будуть ретельно фіксуватись та каратимуться у відповідно до норм законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на акцію протесту на Антонівському автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, вийшли сільгоспвиробники. Вони перекрили рух на дорозі. Люди вимагають відкриття ринків, оскільки їм немає де збувати вирощений врожай.