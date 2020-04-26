В Україні – заморозки до 3° та сильний вітер

У ніч на 27 квітня у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, а в Карпатах - сильні заморозки у повітрі. Крім того, на сході України протягом доби 27 квітня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили 26 квітня в Українському гідрометцентрі.

"Вночі 27 квітня у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності - жовтий), в Карпатах сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІI рівень небезпечності — помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Заморозки знищили врожай ранньої черешні на Запоріжжі

Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с протягом доби 27 квітня у східній частині України (I рівень небезпечності — жовтий).

У Київській області, за даними Укргідрометцентру, вночі 27 квітня на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3° (I рівень небезпечності - жовтий).