"Чорних" реєстраторів в Одесі підозрюють в афері на 10 мільйонів
Про це інформує пресслужба облпрокуратури.
"Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу та державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч.ч. 1, 3, ст. 362 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, нотаріус разом з держреєстратором у 2019 році несанкціоновано змінили інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Своїми протиправними діями спільники позбавили підприємство права приватної власності на вісім об’єктів нерухомого майна, а саме автозаправних станцій в Одесі та області. Таким чином законному власнику було заподіяно шкоди в розмірі 10 млн гривень.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.