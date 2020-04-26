"Чорних" реєстраторів в Одесі підозрюють в афері на 10 мільйонів

Одеська облпрокуратура оголосила підозру у скоєнні злочину приватному нотаріусу та держреєстратору, які позбавили підприємство права власності на вісім об’єктів нерухомості.

Про це інформує пресслужба облпрокуратури.

"Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу та державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч.ч. 1, 3, ст. 362 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, нотаріус разом з держреєстратором у 2019 році несанкціоновано змінили інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Своїми протиправними діями спільники позбавили підприємство права приватної власності на вісім об’єктів нерухомого майна, а саме автозаправних станцій в Одесі та області. Таким чином законному власнику було заподіяно шкоди в розмірі 10 млн гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.