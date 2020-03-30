Присвоєний офіс на Банковій: двом адвокатам та нотаріусу оголосили підозру

Прокуратурою викрито двох адвокатів та приватного нотаріуса, які шахрайським шляхом заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій в Києві вартістю 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з ГУ БКОЗ СБ України викрито двох адвокатів та приватного нотаріуса, які шахрайським шляхом заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій в м. Києві вартістю 5 млн гривень та намагалися його продати», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахраї, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще у 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

З 2003 року приміщення орендувала громадська організація. Зловмисники, заволодівши ним, намагалися продати його вказаним орендарям за 130 тисяч доларів США.

У жовтні минулого року при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна правоохоронці затримали одного з учасників оборудки.

Затриманим виявився адвокат, колишній народний депутат України 4 та 5 скликань, йому повідомили про підозру.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до шахрайської схеми ще одного адвоката, а також приватного нотаріуса. Як з’ясувалося, один з них з метою конспірації використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

За результатами розслідування, у п’ятницю, 27 березня 2020 року, адвокату та нотаріусу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру трьом особам.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.