Буревій на Закарпатті зірвав дах з лікарні та РДА

В Іршаві Закарпатської області потужний вітер зірвав дах райлікарні та будівлі РДА, розмір збитків уточнюється.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“Потужний буревій пройшовся областю. Повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи. Найбільше біди буревій наробив в Іршавському районі. Тут пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери” - йдеться в повідомленні.

Буревій в Іршавському районі Закарпаття / Фото: Закарпатська ОДА

Як уточнюється, з пологового відділення Іршавської районної лікарні вітер зніс 200 кв м покрівлі, з реанімаційного -100. Ще 120 кв м даху зірвано з архівного відділу Іршавської РДА.

Окрім того, пошкоджено покрівлі шкіл у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що обласна влада сприятиме у виділенні коштів на ремонт покрівлі Іршавської районної лікарні. Зараз комісія складає акти пошкоджень та визначає розмір збитків.

Як повідомлялося, у суботу 25 квітня, на Закарпатті через поривчастий вітер та дощ знеструмлені 11 сіл у чотирьох районах - Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському.