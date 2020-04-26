Буревій на Закарпатті зірвав дах з лікарні та РДА
Про це повідомляє Закарпатська ОДА.
“Потужний буревій пройшовся областю. Повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи. Найбільше біди буревій наробив в Іршавському районі. Тут пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери” - йдеться в повідомленні.Буревій в Іршавському районі Закарпаття / Фото: Закарпатська ОДА
Як уточнюється, з пологового відділення Іршавської районної лікарні вітер зніс 200 кв м покрівлі, з реанімаційного -100. Ще 120 кв м даху зірвано з архівного відділу Іршавської РДА.
Окрім того, пошкоджено покрівлі шкіл у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.
Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що обласна влада сприятиме у виділенні коштів на ремонт покрівлі Іршавської районної лікарні. Зараз комісія складає акти пошкоджень та визначає розмір збитків.
Як повідомлялося, у суботу 25 квітня, на Закарпатті через поривчастий вітер та дощ знеструмлені 11 сіл у чотирьох районах - Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському.