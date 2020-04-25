Осередки пожеж у Чорнобильській зоні та на Житомирщині гасять понад 1800 рятувальників

На території Зони відчуження та Житомирської області триває ліквідація осередків займання. До гасіння залучено понад 1800 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 25 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’яника в осередках, пройдених вогнем», - йдеться в повідомленні.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 69 чоловік та 250 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П та три вертольоти, якими 24 квітня здійснено 79 скидів – 176 тонн води.

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На Житомирщині, за даними ДСНС, станом на 7 год. 25 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Рятувальники надають допомогу працівникам лісових господарств із гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 637 чоловік та 91 одиниць техніки.

Крім того, поблизу села Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 163 осіб та 30 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 тонни води.

Як повідомлялося, пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).