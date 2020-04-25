Погорілого на хабарі прокурора арештували з можливістю внесення мільйонної застави

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокуророві Дніпропетровської місцевої прокуратури, якого затримали під час одержання 7 тисяч доларів хабаря.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Правоохоронця триматимуть під вартою із можливістю внесення застави у сумі 1 млн 51 тисяч гривень. Також прокурора відсторонено від займаної посади", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, прокурор вимагав та одержав 7 тисяч доларів хабаря. За "винагороду" він обіцяв громадянці вплинути на прийняття службовими особами одного з відділень поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області рішення про закриття кримінального провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.

Читайте також: СБУ впіймала на хабарі одного із керівників райвідділу поліції Житомирщини

24 квітня 2020 року затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).